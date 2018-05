Minder diesel, meer benzine Verkoop elektrische auto's in EU in de lift

De verkoop van elektrische auto's in de Europese Unie is in het eerste kwartaal met bijna de helft gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van brancheorganisatie voor autoverkopers ACEA.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden in de Europese Unie 32.566 elektrische auto's verkocht, maar liefst 34,3 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Daarnaast vonden 37.332 plug-in hybrides in de Europese Unie een eigenaar, ruim 60 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook het aantal hybrides zonder stekker dat in de eerste drie maanden van dit jaar werd verkocht, is fors gestegen en wel met 25,7 procent tot 139.556 stuks. Wel blijft het aandeel van plug-ins en EV's met 1,7 procent van het totaal aantal verkochte auto's in het eerste kwartaal van dit jaar laag, al ligt dat percentage hoger dan de 1,2 procent die in de eerste drie maanden van 2017 werd gescoord. Benzineauto's waren goed voor 55,5 procent van de totale autoverkopen. Het aandeel van diesel slonk tot iets minder dan 38 procent. Met 1.574.333 dieselauto's werden 17 procent minder diesels verkocht. Benzineauto's gingen met 2.303.129 stuks 14,6 procent vaker over de toonbank.

In Nederland werden in het eerste kwartaal van dit jaar 3.945 EV's verkocht. In hetzelfde kwartaal van 2017 lag dat aantal nog op 1.667 stuks. Daarmee zijn de verkopen van EV's met 136,7 procent gestegen. In het eerste kwartaal vonden in ons land 560 plug-ins een eigenaar, 65,7 procent meer dan de 338 stuks die in het eerste kwartaal van 2017 op naam werden gezet. Met 6.438 verkochte reguliere hybrides zat ook die groep auto's in de plus en wel met 25,8 procent.

Ook in Nederland werden meer benzineauto's verkocht dan in het eerste kwartaal van 2017. Met 103.240 verkochte exemplaren in de eerste drie maanden van dit jaar is een stijging van 11,8 procent waar te nemen. Door de aantrekkende automarkt werden in Nederland alsnog meer diesels verkocht. Met 21.144 stuks is een groei van 6,7 procent te zien.