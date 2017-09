Slideshow

Verenigde Staten eindelijk aan de Outlander PHEV 4 jaar na Europese introductie op Amerikaanse markt

Zo'n vier jaar geleden begon de Mitsubishi Outlander PHEV zijn aantrekkingskracht op de Nederlandse leaserijder uit te werken. Eindelijk kan ook de Noord-Amerikaanse klant in een stekker-Outlander stappen.

De non-PHEV Outlander is al jaren in de Noord-Amerikaanse showrooms te vinden, maar op de variant met plug-in hybride aandrijflijn heeft het land wel erg lang moeten wachten. In Nederland verscheen de Outlander PHEV al medio 2013 op de markt en sinds dat moment heeft de auto duizenden leaserijders voor zich weten te winnen, mede dankzij het bijtellingspercentage dat lange tijd in een zeer lage categorie viel. Ons belastingstelsel maakte de Japanse stekker-SUV zelfs zo onweerstaanbaar dat Mitsubishi besloot de volledige Europese voorraad eerst naar Nederland te verschepen. De Scandinavische landen volgden later.

Nu is de voormalige leaseknaller ook in de Verenigde Staten te krijgen. Nouja, nu. In december staat de Outlander PHEV er in de showrooms vanaf 34.595 dollar, omgerekend een dikke 29.000 euro. Ter vergelijk: de non-PHEV is er vanaf omgerekend zo'n 20.000 euro te krijgen en kost als GT 3.0 V6 (hier niet leverbaar) omgerekend nog geen 28.000 euro.

De aandrijflijn van de Noord-Amerikaanse Outlander PHEV is identiek aan die van de Europese plug-in. In de Verenigde Staten geeft Mitsubishi 10 jaar (of tot 160.000 kilometer) garantie op de aandrijflijn van de stekker-Outlander.

De Amerikanen krijgen uiteraard de Outlander PHEV in z'n meest recente vorm op de prijslijst. De huidige Outlander is immers al twee keer onder het mes gegaan, waarbij de SUV na zijn laatste bijpuntsessie het Mitsubishi-kenmerkende Dynamic Shield-front kreeg. Met de GT-PHEV Concept blikten de Japanners vooruit op een nieuwe, vierde generatie Outlander, een model dat uiteraard ook weer als plug-in hybride op de markt verschijnt.

In Nederland zijn tot op heden in totaal 42.080 Outlanders verkocht. Daarmee is de Outlander de op drie na populairste Mitsubishi van ons land. Hij moet de Space Star (42.877 stuks), Galant (53.920 stuks) en Colt (94.782 stuks) voor zich dulden. Wereldwijd zijn van alle Outlanders bij elkaar, inclusief de Altrek, ruim 1,5 miljoen exemplaren verkocht.