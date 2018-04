Concept én productiemodel Venucia parkeert The X en vernieuwde T90 in Peking

Slideshow

Venucia brengt twee nieuwelingen mee naar Auto China in Peking. Het gaat om de 'The X' en de nieuwe T90.

De Chinese autogigant Dongfeng heeft met Nissan de joint venture Dongfeng Nissan Motor Passenger Vehicle Company, een onderneming die het submerk Venucia beheert. Venucia schuift in China onder andere 'The X' naar voren, een ietwat ongemakkelijk geheten concept-car waarmee Venucia naar eigen zeggen laat zien welke designweg het de komende jaren in wil slaan.

Volgens Venucia gaan we zaken als de in een chroomkleurige strip op de neus, waarin de V van merknaam Venucia is weggewerkt, terugzien op latere productiemodellen. Volgens het merk is de auto volgestopt met "[...'intelligente connectiviteitssystemen", maar geeft er geen voorbeelden van. Verder toont Venucia een iets bijgewerkte versie van de T90 in Peking, een auto die in 2016 werd gepresenteerd en nu over nieuwe infotainment komt te beschikken.

Het in 2017 voor het eerste hele jaar actieve Venucia verkocht vorig jaar 140.000 auto's in China. In het eerste kwartaal van dit jaar vonden 40.320 exemplaren een eigenaar, maar liefst 22,4 procent meer dan vorig jaar.