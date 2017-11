Slideshow

Veiligheidssystemen vaak over hoofd gezien Zakelijke rijders gebruiken ze amper

Menig auto hangt tegenwoordig vol met veiligheidssystemen die ingrijpen als de bestuurder dat niet doet. Een vergroting van de veiligheid op de weg, zou je zeggen. Maar wat blijkt: veel bestuurders zijn zich niet bewust van de systemen en gebruiken ze daardoor niet.

Zogenoemde ADAS-systemen (Advanced Driver Assistance Systems) vinden we tegenwoordig in bijna elke nieuwe auto. Zo heeft zelfs Peugeots kleinste stadsauto 108 Active City Brake: mocht de bestuurder bij snelheden tot 30 kilometer per uur niet op tijd remmen, dan grijpt de auto in. Andere voorbeelden zijn Lane Departure Warning, Emergency Brake of Adaptive Cruise Control. Vaak lastige benamingen voor systemen waarvan we niet veel weten, zo blijkt nu uit onderzoek onder 1.355 zakelijke rijders.

Verkeerspsycholoog Ilse Harms deed het onderzoek: "De ondervraagde automobilisten weten vaak niet met welke technologie hun auto is uitgerust, hebben de technologie niet bewust aangeschaft - de systemen zitten standaard in het pakket - of hebben onvoldoende instructies gekregen." Ook blijkt dat bestuurders vaak op het verkeerde been worden gezet door de benaming van de systemen. Zo is vaak niet duidelijk of er enkel wordt gewaarschuwd of ook daadwerkelijk wordt ingegrepen.

Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, is het nu zaak om de systemen optimaal te benutten: "De grootste uitdaging is niet de technologie, maar de aanschaf en het gebruik ervan. Wij moeten samen als industrie, retail en automobilisten de handen ineenslaan om de bekendheid met en kennis over deze systemen te vergroten."