Slideshow

Vauxhall Corsavan met GSi-aspiraties Voor de koerier met uiterlijke haast

De bestelversie van de Corsa is in het Verenigd Koninkrijk als Limited Edition gepresenteerd. De kleine besteller lijkt klaar te zijn voor het betere scheurwerk tijdens zijn koeriersdiensten.

Lijkt, want hoewel de Persion Blue gespoten Vauxhall Corsavan er met zijn zwarte accenten, inzetstuk in de grille en lichtmetalen 16-inchwielen sportief bij staat, is het vooral voor de show. De Corsavan is in de meeste gevallen voorzien van een dieselmotor, een 1,3-liter CDTi die met 75 en 95 pk beschikbaar is. Ook kan er voor een benzineversie worden gekozen: de 70 pk sterke 1.2.

Vauxhall hangt de Corsavan Limited Edition niet alleen vol met uiterlijke aankleding, maar ook met innerlijke. De bestelversie beschikt over het IntelliLink-systeem, compleet met 7-inch touchscreen en DAB-radio. In ons land is de bestel-Corsa helaas niet leverbaar.