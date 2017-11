Slideshow

Vanuit alle hoeken: Infiniti's nieuwe QX50 Innovatief in LA

Eerder liet Infiniti al het vooraanzicht van de nieuwe QX50 zien. Nu is ook de rest van die innovatieve cross-over in beeld gebracht.

Na een carrière van zo'n tien jaar mag de huidige QX50, een auto die zijn leven in 2007 begon als EX, met pensioen. Infinti heeft in die tien jaar absoluut niet stilgezeten. Deze volledig nieuwe QX50 verschijnt namelijk stevig bewapend met geavanceerde techniek op het SUV-strijdveld.

Zo legt Infiniti een van turbokracht voorziene 272 pk en 380 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder in het vooronder van de QX50. Dat is niet baanbrekend, de motortechniek is dat echter wel. Met de vierpitter is de nieuwe QX50 namelijk de eerste productieauto ter wereld die met een blok met variabele compressieverhouding beschikbaar komt. Hierbij wordt de normaal gesproken vaste verhouding tussen het slagvolume en de inhoud van de verbrandingskamers automatisch aangepast aan de actuele situatie.

Met zijn bijzondere hart sprint de QX50 in 6,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Bij 230 km/h behoort het versnellen tot het verleden. Let wel: dit zijn cijfers van de vierwielaangedreven versie. De voorwielaangedreven smaak neemt 0,3 tellen langer de tijd om de 0-100-sprint af te leggen. Het gemiddeld verbruik van de vierwielaangedreven versie moet volgens de Amerikaanse meetcyclus op 9,0 l/100 km liggen. Voor de voorwielaangedreven variant ligt die waarde op 8,7 l/100 km. Volgens Infiniti is de auto met deze krachtbron zo'n 35 procent zuiniger dan z'n met een V6 uitgeruste voorganger.

Voor het ontwerp van de QX50 blijft Infiniti duidelijk trouw aan de vormgeving van de QX50 Concept. De compleet nieuwe QX50 meet 4,69 meter in de lengte, is 1,9 meter breed en 1,68 meter hoog. Daarmee groeit de auto aan alle kanten behoorlijk. In de hoogte en breedte groeit de auto namelijk met zo'n tien centimeter. De nieuwe QX50 staat op een platform dat volgens zijn scheppers 23 procent stijver is dan de, overigens op leeftijd geraakte, basis van de vorige QX50. Infiniti's claim dat dit zijn meest geavanceerde auto ooit is, wordt ondersteund door de komst van ProPilot, een semi-autonoom systeem dat al in de Nissan Serena zit en spoedig ook in de Qashqai en in de nieuwe Leaf een plek krijgt. In de eerste helft van volgend jaar verschijnt de auto op de markt.