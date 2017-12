Slideshow

Vanbinnen: nieuwe Porsche 911 Digitale displays én analoge klok

Je zou het hem niet geven, maar de huidige Porsche 911 is toch echt al zo'n zes jaar op de markt. Aan een volledig nieuwe generatie wordt gewerkt en het is die auto die nu deel van zijn interieur laat zien.

Dat Porsche achter de schermen druk in de weer is met de ontwikkeling van een volledig nieuwe 911, is geen geheim meer. Meermaals is de auto, rijkelijk voorzien van camouflagemateriaal, opgedoken en in die vorm is de auto nu weer gesnapt. Het grote verschil? Vandaag kunnen we ook naar binnen turen!

Het eerste dat opvalt, is dat het instrumentenpaneel kennismaakt me digitale displays. De toerenteller lijkt analoog te zijn, terwijl alle data die aan weerszijden daarvan wordt weergegeven, op een digitaal scherm lijkt te verschijnen. Op de middenconsole is, nog prominenter dan momenteel het geval is, een infotainmentscherm geplaatst. Het scherm lijkt tevens te groeien. Opvallend is dat de hendel voor de, in dit geval, PDK-transmissie behoorlijk krimpt. Porsche wisselt de reguliere keuzehendel voor een kleiner exemplaar.

Over het uiterlijk van de nieuwe 911 kunnen we kort zijn: dat evolueert vrolijk verder. De herkenbare 911-vorm blijft intact, de grootste vernieuwing vinden we aan de achterzijde. Hier is een doorlopende lichtbalk geplaatst, een designelement dat niet alleen op de nieuwe Panamera werd geplaatst, maar dat in deze vorm ook het achterste van de Cayenne siert. Porsche voorziet de meeste 911-smaken net als momenteel van een turbomotor. Aanvankelijk verschijnen de Carrera en Carrera S op de markt, gevolgd door steeds snellere smaken. Een Turbo, Turbo S, GT3 en GT3 RS zitten natuurlijk in het vat, maar reken op een reeks extra 911-variaties als de T, R en misschien wel de GT2.