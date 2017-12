Slideshow

Vanbinnen: Mercedes-Benz G-klasse Oud ontmoet nieuw

Mercedes-Benz heeft het interieur van de nieuwe G-klasse vrijgegeven. Het binnenste is een mix van hints naar het verleden en modern Mercedes-design.

Een icoon vervang je niet zomaar. Porsche past al decennialang dezelfde basislijnen toe op de 911, de Mini blijft bij elke generatiewissel trouw aan het ontwerp van het origineel, de nieuwe Wrangler lijkt als twee druppels water op zijn voorganger en ook de nieuwe Mercedes-Benz G-klasse lijkt vanbuiten slechts een doorontwikkeld model te worden. Op technisch vlak gaat de offroad-legende echter volledig op de schop en voor het interieur geldt niets anders, al is de boel doorspekt met verwijzingen naar de oer-G.

Het is overduidelijk dat er rond de tekentafel hard is nagedacht over hoe een modern Mercedes-interieur in de G-klasse te passen valt. We zien een werkplek die overduidelijk gelijkenissen vertoont met die van, pak 'm beet, de E-klasse, al is er volop rekening gehouden met het DNA van de G-klasse. Mercedes-Benz voorziet de cockpit van een breed digitaal display, dat een plek krijgt pal naast het instrumentarium. Twee exemplaren in de maat 12,3 inch, al zijn de 'lagere' uitrustingsniveaus net als bij de al genoemde E-klasse voorzien van twee analoge klokken achter het stuur, wel krijg je in dat geval een 12,3-inch groot infotainmentscherm.

Door middel van mini-touchpads op het stuurwiel valt de G-klasse straks over en naast het asfalt te dirigeren. Voor de bijrijder is op het dashboard een handgreep geplaatst, iets dat we ook bij de huidige G-klasse tegenkomen. Ook de knoppen waarmee het differentieel zich laat bedienen, krijgen een herkenbare plek tussen de ventilatieroosters. Die zijn op hun beurt weer een knipoog naar de koplampunits van de huidige G-klasse.

Mercedes-Benz meldt dat de stoelen achterin verder de bagageruimte in zijn geplaatst, iets dat voor 15 centimeter extra beenruimte zorgt ten opzichte van de huidige G-klasse. De achterbank kan tevens in de verhouding 40:60 worden neergeklapt. Verder belooft Mercedes-Benz meer ruimte in de breedte, ondanks dat de auto vanbuiten in de breedte niet groeit. Voorin moet er tevens meer beenruimte zijn, pak hem beet 4 centimeter.

In januari kent de nieuwe G-klasse geen geheimen meer, dan wordt de volledig nieuwe G-klasse eindelijk gepresenteerd tijdens de North American International Auto Show.