Vanafprijs vernieuwde Volkswagen Sportsvan bekend Vooral vanbinnen vernieuwd

In augustus legde Volkswagen in navolging van de Golf ook de Sportsvan op de snijtafel. Nu is bekend wat de aangescherpte MPV moet opbrengen.

Wie € 27.050 meebrengt naar de Volkswagendealer, krijgt de sleutels van een nieuwe Sportsvan in Trendline-trim overhandigd. In dat geval heeft de Sportsvan een 85 pk sterke 1.0 TSI in het vooronder, een voor de Sportsvan nieuwe driecilinder. Het blok is er tevens in een krachtigere, 110 pk sterke smaak. Hoger op de ladder verschijnen een 130 en 150 pk sterke 1.5 TSI (met actieve cilinderuitschakeling). Dieselen kan met een 115 pk sterke 1.6 TDI en met een 150 pk krachtige 2.0 TDI. Elke Sportsvan met minimaal 150 pk aan spierkracht beschikt standaard over een DSG-transmissie.

Op optisch vlak is de Sportsvan niet bepaald heftig aangepakt. Rondom zijn nieuwe bumpers gemonteerd en in de aangepaste koplampunits is led-dagrijverlichting geïntegreerd. Led-achterlichten zijn standaard. Volkswagen spreekt van hoogwaardigere

Ook is er een nieuwe lijn lichtmetalen velgen beschikbaar (16-18 inch). In het interieur zorgen nieuwe bekledingsmaterialen en afwerkingsaccenten voor een frisse en hoogwaardiger

Net als de Golf profiteert ook de Sportsvan van nieuwe assistentiesystemen en ook de infotainment is opgewaardeerd. De basis-Sportsvan krijgt een 16,5 centimeter groot kleurendisplay mee, een scherm dat ook in de formaten 20,3 en 23,4 centimeter te krigjen is.