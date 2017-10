Slideshow

Update voor Nissan GT-R Nismo op komst Mogelijke vermogensboost

De overtreffende trap van Nissan's GT-R, de GT-R Nismo, lijkt op korte termijn opgewaardeerd te worden. Daar wijzen foto's van een ingepakt exemplaar op dat over de Nürburgring-Nordschleife wordt gejaagd.

Nissan's GT-R profiteert jaarlijks van een reeks kleine optische wijzigingen, aanpassingen die veelal hand in hand gaan met de komst van extra spierkracht voor de 3,8-liter grote twinturbo V6 die in de nog altijd imposant ogende neus van de Nissan zijn thuisbasis heeft. In 2007 verscheen de auto immers met 485 pk op de markt terwijl de GT-R in standaardtrim nu al goed is voor 570 pk. Op de Nürburgring-Nordschleife is een GT-R Nismo gesnapt waarvan bepaalde stukken van de koets zijn afgeplakt. Het lijkt er op dat Nissan een aangescherpte GT-R Nismo klaar heeft staan voor de Tokyo Motor Show.

Helemaal zeker weten doen we het nog niet, maar het is niet geheel ondenkbaar dat de Nismo-versie deze keer een kleine krachtinjectie krijgt. Ruim een jaar geleden onderging de GT-R Nismo, een jaar na de reguliere GT-R, een modeljaarupdate. Het beestachtige model kwam over extra koelopeningen, aangepast spoilerwerk en het nieuwe GT-R binnenste te beschikken, maar de 3,8-liter grote biturbo V6 bleef 600 pk sterk. Nissan lijkt in ieder geval iets van plan. We nemen plakkers waar bij de wielkasten en dat wijst mogelijk op de komst van nieuwe luchtgeleiders en koelopeningen. De Tokyo Motor Show die volgende week zijn poorten opent, zal uitsluitsel bieden.