Doorvoering nog dit jaar 'Update Duitse diesels moet voor 1 september'

De beloofde update van oudere auto’s met dieselmotor in Duitsland zou voor 1 september gereed moeten zijn om de afgesproken deadline voor de implementatie te halen.

Dat is althans wat de Duitse verkeersminister Andreas Scheuer volgens 'Bild am Sonntag' heeft geëist. De belofte om alle 5,3 miljoen betreffende voertuigen voor het einde van het jaar een update te geven, zou alleen haalbaar zijn als die update uiterlijk op de eerste dag van september gereed is. De nieuwe software moet namelijk ook nog worden goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties in Duitsland en ook daar gaat tijd overheen.

De update voor Euro 5- en Euro 6-dieselauto's werd in augustus aangekondigd na een spoedbijeenkomst van Duitse automakers, die met deze en andere maatregelen hopen vergaand overheidsingrijpen tegen te houden of uit te stellen. Van de ruim 5 miljoen auto's die in aanmerking zouden komen voor de update, is volgens Auto-Medienportal ongeveer de helft afkomstig uit de stallen van Volkswagen. Die auto's moeten toch al een update krijgen in verband met de aanwezige sjoemelsoftware.

Met name de inrijverboden in steden zitten autofabrikanten in Duitsland dwars, omdat die de verkoopbaarheid van nieuwe en de waarde van oudere dieselauto's ernstig negatief zouden beïnvloeden. In de laatste decennia hebben Duitse autobouwers stevig geïnvesteerd in diesel in een poging de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen, dus dat men niet blij is met de strijd tegen juist die brandstofsoort is vanuit het perspectief van de fabrikant goed uit te leggen. Dat de nood hoog is, blijkt onder meer ook uit de belofte van Volkswagen en BMW om dieselkopers hun geld terug te geven als een inrijverbod in hun woon- of werkomgeving de inzetbaarheid van de nieuwe auto binnen afzienbare tijd drastisch verlaagt.