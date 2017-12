Slideshow

Uniti One: stekkeren vanaf nog geen 15 mille Stads-EV uit Zweden

De kakelverse Zweedse start-up Uniti heeft een kleine én betaalbare elektrische stadsauto gepresenteerd. Het oplaadbare urretje draagt de naam 'One'.

De One is een zeer compacte volledig elektrische stadsauto die dankzij een 22 kWh groot accupakket op een lading zo'n 300 kilometer ver moet kunnen komen. De topsnelheid van de zowel vanbinnen als vanbuiten futuristisch ogende One ligt op 130 km/h. Uniti heeft de One met behulp van een reeks forse bedrijven ontwikkeld. Op de lijst met partners komen we namen tegen als techgiganten Nvidia, Nvidia en Haldex, maar ook namen als Tele2, e.On, Kuka Robotics, BorgWarner en Fanuc Robots passeren de revue.

Uniti houdt het overigens niet bij deze One, een auto waarvan nog lang niet alle specificaties zijn vrijgegeven. Zo hebben de Zweden een line-up voor ogen die uit een twee-, vier- en een vijfzitter bestaat. Betaalbaarheid staat voorop, zo voorziet Uniti een (Zweedse) vanafprijs van 19.900 euro voor de absolute topversie. De instapversie van deze One moet voor 14.900 euro in de orderboeken verschijnen.

Uniti heeft naar eigen zeggen al 1.000 orders binnen. De One wordt online aangeboden, al maakt een samenwerking met MediaMarkt het mogelijk dat de auto ook in de winkels komt te staan. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse afdeling van die winkelketen op de vraag of er ook plannen zijn om de One in Nederland aan de man te brengen.