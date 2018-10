Zweedse start-up bouwt fabriek in Engeland Uniti komt eraan

We kennen Zweden uiteraard van alle Volvo's en Saabs, maar een nieuw Scandinavisch merk is onderweg. Uniti onthulde deze week zijn proeffabriek in Groot-Brittannië, waar in 2020 de productieband moeten gaan rollen.

In het Britse Silverstone Park moet de echte Uniti-fabriek komen te staan. Uniti heeft al een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Northamptonshire en richt naast de fabriek ook een kantoor in Londen op van waaruit alle financiële rompslomp wordt opgepakt. Uniti kiest voor Groot-Brittannië omdat de plannen van de start-up in lijn liggen met de Britse 'Grand Challenges'-strategie, waar de focus op emissievrije en autonome voertuigtechnologie ligt.

Eind vorig jaar trok het Zweedse bedrijf het doek van zijn eerste concept-car, die de originele naam 'One' kreeg. De One is een zeer compacte, volledig elektrische stadsauto die dankzij een 22 kWh groot accupakket op een lading zo'n 300 kilometer ver moet kunnen komen. Uniti heeft de 2,91 meter lange tweezitter met behulp van een reeks grote namen ontwikkeld, waaronder Tele2, Fanuc Robots en Nvidia. Naast autonome en elektrische techniek staat een lage instapprijs hoog in het vaandel van de Uniti: de One moet voor € 14.900 verkrijgbaar zijn. Tegen het einde van 2019 presenteert Uniti naar verluidt zijn eerste productiemodellen. Een jaar later luidt het startschot voor de productiebanden in de Britse fabriek.

In een jaar tijd zou Uniti al voor € 70 miljoen aan voorbestellingen van de One hebben opgehaald. Op de website van Uniti is het mogelijk om een bestelling te plaatsen voor € 149.