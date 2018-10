'Dutch reach' Britse levensredder? UK klopt bij Nederland aan voor verkeersveiligheid

De Britse 'Highway Code' is sinds deze week een stukje vernederlandst. De Nederlandse vinding moet voor een stuk minder ongelukken op de Britse wegen gaan zorgen.

Je verwacht waarschijnlijk bij het lezen van intro een revolutionaire veiligheidsmaatregel die duizenden levens moet gaan redden doordat het tot de Britse verkeerswetgeving weet te schoppen. Dát valt echter wel mee. Het was vooralsnog een onbekende term, maar de Britten gaan de slag met de 'Dutch reach': onze manier van autoportieren openen. Chauffeurs en passagiers worden binnenkort aangemoedigd om onze manier te gebruiken bij het van binnenuit openen van autodeuren. Wat zo bijzonder aan onze manier is? Nederlanders (schijnen) met de hand die het verst van de deur weg is, de deurklink te openen. In onze linksgestuurde auto's betekent dat dus de rechter arm, in Groot-Brittannië wordt dat de linker arm.

Iedereen die de deur zo opent, is sneller geneigd om over de schouder te kijken voordat het portier opengaat. Zo zie je minder snel het overig verkeer over het hoofd voor je de deur opent, waardoor bijvoorbeeld fietser niet meer tegen de openzwaaiende deur aan kunnen knallen. De Britse staatssecretaris van verkeer, Jesse Norman, verklaarde tegen het Britse AutoExpress dat "de Britse wegen één van de veiligste ter wereld zijn, maar er meer aandacht moet komen voor fietsers, voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers." Hoeveel Britse slachtoffers jaarlijks vallen door openzwaaiende deuren van onoplettende bestuurders is niet bekend. Maar in dat geval: elk slachtoffers is er natuurlijk één te veel. Dan rest nu nog de vraag: gebruik jij de 'Dutch reach'?