Uitzwaaimodel: Aston Martin Vanquish S Ultimate Drie smaken

De Aston Martin Vanquish gaat de laatste fase van zijn leven aan en om met een knal afscheid te nemen van het model, hebben de Engelsen de Vanquish S Ultimate bedacht.

Deze nieuwe Ultimate-uitvoering krijgt zijn levenskracht net als de reguliere Vanquish S uit een 600 pk sterke 6,0-liter grote V12. Het zijn drie unieke thema's die de Ultimate-editie van zijn reguliere broeders onderscheidt.

Wie voor Contrasting Carbon gaat, krijgt namelijk een Ultimate Black gespoten Vanquish S die rondom is afgewerkt met Copper Bronze-kleurige accenten. Vanbinnen wordt Obsidian Black-kleurig leer toegepast, leer dat wordt afgewerkt met Kestral Tan accenten. Optie twee is de Sports Line. Deze variant is Zenon Grey gespoten en wordt afgewerkt met Cobalt Blue-kleurige details. In het interieur wordt een combinatie van geel en zwart gebruikt voor het leer. De laatste bijzondere smaak is de Modern Lux. Hierbij krijgt de Vanquish S een White Gold gespoten jas aangemeten, een verpakking die met bronskleurige details wordt afgewerkt. Het interieur wordt volgehangen met Chestnut Tan-kleurig leer en zwarte accenten.

Omstreeks 2019 komt een nieuwe Vanquish om de hoek kijken, een model dat waarschijnlijk komt te beschikken over de 5,2-liter grote V12 die in de DB11 goed is voor 608 pk en 800 Nm. Reken op een vermogen van zo'n 650 pk voor Aston's nieuwe Vanquish.