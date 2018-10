Nieuwe zevenzitter in beeld Uitbreiding: Cadillac werkt aan XT6

Cadillac voegt op relatief korte termijn een nieuwe SUV aan zijn leveringsgamma toe: de XT6. Die grote broer van de XT5 is vandaag in beeld verschenen.

Cadillac voegt elke nieuwe sedan die het presenteert toe aan de CT-familie en elke hoogpotige 'Caddy' krijgt de letters XT- in zijn modelnaam. We kennen de XT5 en de XT4 al en volgend jaar voegt de luxedivisie van General Motors deze XT6 aan zijn portfolio toe.

De XT6 is, je verwacht het niet, een model dat boven de XT5 komt te staan. De XT5, de opvolger van de SRX, is alleen als vijfzitter te krijgen en het is deze XT6 die je in feie kunt zien als de ruimere zevenzitsbroer van die auto. Verwacht op designtechnisch vlak dan ook geen schokkende zaken, al gaat de verlichting wel afwijken van die van de XT5.

Op de motorenlijst verwachten we in ieder geval de 3,6-liter grote V6, een blok dat we al kennen van de XT5. Een debuut verwachten we volgende maand tijdens de Los Angeles Auto Show.