'Mensen willen geen auto meer hebben' Uber grootste concurrent voor Lynk & Co

Gisteren waren alle pijlen op onze eigen hoofdstad gericht, want daar trok het nieuwe automerk Lynk & Co het doek van de Europese plannen én een nieuw model. In gesprek met AutoWeek geeft de Senior Vice President meer inzicht in de visie van het nieuwe merk.

Want Lynk & Co belooft veel meer dan een automerk met een (te?) hippe naam te zijn. Alain Visser, Senior Vice President, geeft aan dat we veel meer dan alleen een rits aan nieuwe auto's kunnen verwachten. "Het hebben van een eigen auto is helemaal niet meer interessant voor mensen tegenwoordig. Het delen van auto's heeft de toekomst en die kans bieden wij straks als automerk aan onze klanten." Elke Lynk & Co krijgt namelijk een grote share-knop die gekoppeld is aan een app waardoor je jouw auto kunt uitlenen aan andere gebruikers. "Stel je bent vier dagen op reis, dan zou je auto normaal thuis stilstaan. Zometeen kun je de auto met de community van Lynk & Co delen en verdien je er geld mee." Dit zou zo kunnen uitpakken dat je onderaan de streep zelfs winst zou kunnen maken op het hebben van een auto, legt Visser uit.

De Senior Vice President verwacht dat het 'subscriben' bij 50% van de verkochte auto's het hoofddoel zal worden. "Mensen sluiten een abonnement bij Lynk & Co af waarna ze toegang krijgen tot de community. Dat wordt waarschijnlijk niet winstgevend voor ons, maar dat is de functie die we onze gebruikers willen bieden." Bij de vraag wie de grootste concurrent voor Lynk & Co wordt, krijgen we een verrassend antwoord. Het is namelijk in eerste instantie niet een automerk. "Uber is onze grootste concurrent. Qua concept komen zij het dichts bij onze visie. Als ik puur naar de auto's kijk, dan zie ik Audi en Lexus als de grootste concurrenten", aldus Visser. In 2019 start de productie van Lynk & Co in Gent voor de Europese markt. Begin 2020 verschijnen de eerste auto's bij ons op de weg. "In eerste instantie wordt dat alleen de 01. Later bekijken we per markt welke auto daar geschikt voor is." Het zou dus zo maar kunnen zijn dat de 02 die we gisteren voor de eerste keer zagen, nooit naar Nederland gaat komen.