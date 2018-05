500 pk sterke Golf II klaar voor comeback Tweemotorige Volkswagen Golf klaar voor Pikes Peak

Slideshow

Volkswagen heeft de afgelopen maanden hard gesleuteld aan een Golf II. De hatchback uit 1987 is helemaal hersteld en is klaar voor - jawel - de Pikes Peak International Hill Climb.

In 1987 deed Volkswagen met een in elk opzicht buitenissige Golf II mee aan de Pikes Peak International Hill Climb, de fameuze heuvelklim die ook wel de 'Race to the Clouds' wordt genoemd. Helaas voor Volkswagen wist de tweemotorige Golf ruim dertig jaar geleden als gevolg van technische problemen de finish niet te halen. De auto is nu hersteld en moet nog dit jaar worden ingezet tijdens de Pikes Peak International Hill Climb.

Volkswagen gaf de Pikes Peak-Golf in 1987 twee 1,8-liter viercilinders mee, die samen goed waren voor een vermogen van 652 pk. De 1.020 kilo wegende Golf, voorzien van twee racetransmissies, kreeg problemen met de stuurinrichting en viel uit. Nu, ruim dertig jaar later, is de tweemotorige racer in ere hersteld. Aan het vermogen is wel enigszins gesleuteld. Volkswagen mikt op een vermogen van 240 tot 260 pk per motor, naar eigen zeggen om de auto ook enigszins betrouwbaar te houden. Met zo'n 500 pk zal de opmerkelijke creatie nog gaan meedoen aan 'diverse races'.