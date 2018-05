Verkooprecord in eerste kwartaal Twee miljoenste Poolse Fiat 500 gebouwd

Trotse koppen in zowel Polen als Italië. De Fiat-fabriek in het Poolse Tychy heeft zijn twee miljoenste Fiat 500 geproduceerd.

In juli vorig jaar verkocht Fiat het twee miljoenste exemplaar van de 'nieuwe' 500, het model dat in de basis in 2007 op de markt verscheen. Fiat bouwt de 500 voor het gros van de wereld in het in Polen gelegen Tychy, al rolt de auto ook in Mexico van de band. De fabriek in Polen heeft nu zijn twee miljoenste exemplaar gebowud sinds de productiestart in 2007. Als we ook de oer-500 die in 1957 voor het eerst op de markt kwam meetellen, staat de productiteller anno 2018 op meer dan 6 miljoen stuks.

De twee miljoenste 500 is een 500C Collezione, een 500 met roldakje, die in Italië een eigenaar vindt. Dit jaar begon goed voor de compacte Italiaan. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 60.000 exemplaren aan de man gebracht. Een record voor de 500. Jaarlijks rollen in Polen meer dan 200.000 500's van de band.