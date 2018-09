Poolse C-HR krijgt de eer Twee miljoen keer Europese hybride voor Toyota

Sinds 2000 heeft Toyota twee miljoen hybrides aan Europese klanten weten te slijten. Wereldwijd staat de teller op 12 miljoen.

Na de lancering van de eerste generatie Prius in 2000 voegde Toyota verschillende hybrides aan zijn portfolio toe. Anno 2018 zijn bijvoorbeeld de Yaris, Auris, Rav4 en C-HR als hybride leverbaar. Een Poolse C-HR-eigenaar rijdt sinds kort in Toyota's tweemiljoenste Europese hybride rond. In Nederland vonden in achttien jaar tijd 124.000 klanten de weg naar de Toyota-dealer voor een hybride exemplaren. Uit cijfers blijkt dat Toyota steeds meer hybridemodellen verkoopt. Koos in 2011 nog maar 10 procent van de Europese klanten voor een hybride, tekent nu 47 procent van de Toyota-klanten het koopcontract voor een hybride. In Nederland ligt het percentage zelfs nog een stukje hoger met 52 procent. Dit is overigens geen hele grote verrassing, want veel van Toyota's modellen zijn enkel leverbaar met een hybride-aandrijving. Zo staat de nieuwe Corolla - de vervanger voor de Auris - binnenkort enkel met twee hybride-aandrijflijnen (122 of 180 pk) in de prijslijsten.

In 2015 presenteerde Toyota de Environment Challenge 2050. In 38 jaar tijd wil het merk dat de CO2-uitstoot van alle verkochte modellen met 90 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 2010. Tot nu toe bepsaarde Toyota door de verkoop van 12 miljoen hybride auto's ongeveer 93 miljoen ton aan CO2. Daarnaast wil Toyota per 2020 jaarlijks 1,5 miljoen auto's met een hybride-aandrijflijn verkopen.