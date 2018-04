'Opgedane ervaring wordt op straat gebruikt' TVR werkt samen met Rebellion Racing

TVR heeft zijn naam verbonden aan de LMP1-racer van Rebellion Racing, dat uitkomt in het FIA World Endurance Championship. Deze auto gaat de TVR-merknaam dus weer terugbrengen naar onder meer de 24 uur van Le Mans.

Het 'TVR' staat groot op de nieuwe racer van Rebellion, dat al jaren furore maakt in de langeafstandsracerij. Toch is het LMP1-prototype een product van Oreca. Desalniettemin zegt het herboren TVR de met deze R-13 opgedane kennis te gaan gebruiken voor toekomstige racers en straatauto's. Het Britse merk fungeert dan ook als 'Automotive Partner' van Rebellion en is dus niet de hoofduitbater van dit raceteam.

TVR heeft wel een lange historie in de racerij, en zeker ook op Le Mans. In 1962 reed het merk nog mee met een Grantura en in 2003, 2004 en 2005 waren er eveneens TVR's te vinden op de startlijn van de beroemde race. De LMP1 is de topklasse binnen het FIA World Endurance Championship, dat naast Le Mans natuurlijk ook andere circuits aandoet voor races waarbij het draait om uithoudingsvermogen. De Rebellion Oreca R-13 beschikt naar verluidt over een atmosferische 4,5-liter V8 met zo'n 700 pk van het Britse Gibson Technology.