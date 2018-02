Slideshow

'Trump wil hogere belasting op brandstof' Geld wordt gebruikt voor infrastructuur

Eén van de speerpunten van de Amerikaanse president Donald Trump is het verbeteren van de infrastructuur in z’n land. Eén van de mogelijkheden voor de financiering daarvan zou het verhogen van de belasting op brandstoffen zijn.

President Trump zou tijdens een vergadering over het onderwerp 'infrastructuur' hebben losgelaten een belastingverhoging op benzine en diesel van uiteindelijk 25 cent per gallon (zo'n 3,8 liter) een goed idee te vinden. Dat is een gevoelig punt in de VS, waar brandstoffen mild worden belast en autorijden officieus een van de grondrechten is. Per gallon benzine int de federale overheid op dit moment 18,4 cent belasting. Dat is al zo sinds 1993, zelfs een inflatiecorrectie heeft in die periode niet plaatsgevonden. Diesel, dat in de VS voor personenauto's een marginale rol speelt, wordt met 24,4 cent belast. Een verhoging met 25 cent zou dus relatief een enorme stijging zijn, al zouden we in Europa een stijging van omgerekend 5 cent per liter vermoedelijk snel vergeten.

In de begroting die het Witte Huis maandag presenteerde, is 200 miljard dollar vrijgemaakt voor verbetering van de infrastructuur. Daar blijft het echter niet bij, want investeringen van individuele staten en private ondernemingen moeten dat bedrag uiteindelijk doen stijgen naar 1,5 biljoen dollar. Tussen de tolwegen en anderen mogelijke maatregelen om dat enorme bedrag bij elkaar te krijgen, is ook de verhoging van de brandstofprijs genoemd. Een concreet plan is het nog lang niet, maar het onderwerp is kennelijk weer bespreekbaar. Transportminister Elaine Chao legt tegenover CNN op een duidelijke manier bloot hoe er in de VS gedacht wordt over het verhogen van brandstofprijzen: "Dit onderwerp heeft duidelijke voor- en nadelen. Belasting op brandstof is slecht nieuws voor de meest kwetsbare groep in onze samenleving: de mensen die afhankelijk zijn van een baan en per uur worden betaald."