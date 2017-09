Slideshow

'Trump: vijf nieuwe autofabrieken in VS' 'Buitenlands automerk' zou fors gaan investeren

De Amerikaanse president Donald Trump zou gezegd hebben dat een groot, niet-Amerikaans automerk op korte termijn maar liefst vijf nieuwe fabrieken opent in de VS.

Dat is natuurlijk helemaal in het straatje van de president, die vanaf het begin hamert op meer werkgelegenheid in de Verenigde Staten en daarbij vooral actief betrokken is bij de auto-industrie. The Detroit News, dat het nieuws naar buiten bracht, weet verder geen details over de plannen te melden. "Eén van de machtigste wereldleiders heeft me verteld dat er in de nabije toekomst vijf grote fabrieken in de VS worden aangekondigd. Daar hoort u binnenkort meer van", zou Trump gezegd hebben. "Ik heb beloofd dat ik niet zou zeggen om welke partij het gaat, maar ik kan wel zeggen dat het om de auto-industrie gaat.".

Eerder deze week kondigde Volvo aan dat de toekomstige XC90 ook in de VS gebouwd zal gaan worden. Dat levert uiteindelijk bijna 2.000 Amerikaanse banen op. Trump heeft vanaf het begin van z'n verkiezingscampagne duidelijk gemaakt dat Amerikaanse autofabrikanten wat hem betreft zoveel mogelijk in de VS moeten produceren. Niet zonder succes: kort na de overwinning van de Republikeinen besloot Ford z'n geld niet in Mexico, maar in fabrieken in de Verenigde Staten te gaan investeren.