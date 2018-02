Slideshow

Toyota's rijden meeste emissievrije km's in NL Gevolgd door Mitsubishi, Tesla en Volvo

Toyota meldt vol trots dat zijn hybride en plug-in hybride modellen in Nederland samen meer emissievrije kilometers hebben afgelegd dan alle in ons land rondrijdende EV's.

Volgens Toyota blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft dat hybriden en plug-in hybriden van Toyota tussen 2000 en 2017 in ons land goed waren voor respectievelijk 1,15 miljard en 80 miljoen emissievrije kilometers, kilometers waarbij dus geen schadelijke stoffen uit de uitlaat kwamen. Deze 1,23 miljard kilometer moet dus zijn afgelegd in de volledig elektrische modus van deze modellen. Het grote verschil in het aantal kilometers tussen Toyotas hybriden en plug-ins is simpel te verklaren: in de periode 2000-2017 had het merk in ons land slechts twee plug-ins in de aanbieding (Prius III 2012-2016) en de huidige Prius Plug-in Hybrid. In die periode leverde Toyota verder uiteraard diverse generaties hybride versies van de Prius (en Prius Wagon), Auris, RAV4 en Yaris.

Met zijn 1,23 miljard tussen 2000 en 2017 gereden emissievrije kilometers staat Toyota op de eerste plek, gevolgd door Mitsubishi met 680 miljoen kilometers (Outlander PHEV). Op plek drie vinden we Tesla met 590 emissievrije kilometers, gevolgd door Volvo op vier (440 miljoen km) en Opel op plek vijf (280 miljoen).

CE Delft heeft gemeten dat alle onderzochte geëlektrificeerde personenauto's in de periode 2000-2017 22 miljard kilometer hebben gereden. Dit zijn dus emissievrije en niet emissievrije kilometers. Van dat aantal zijn net geen 5 miljard kilometer wél emissievrij afgeleverd. 34 procent van deze kilometers vielen voor rekening van reguliere hybriden terwijl 21 procent werd gereden door volledig elektrische modellen. In de onderzochte periode zouden geëlektrificeerde personenauto's 490 miljard liter brandstof hebben bespaard, iets dat volgens CE Delft een CO2-reductie van 1,1 megaton heeft opgeleverd. 34 procent van het bespaarde aantal liters brandstof is voor rekening van Toyota, 11 procent voor Mitsubishi en 10 procent voor Tesla.