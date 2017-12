Slideshow

Toyota zet vaart achter elektrificatie Jaarlijks 1 miljoen EV's vanaf omstreeks 2030

Toyota heeft zijn plannen op het gebied van elektrificatie aangescherpt. Het bedrijf laat weten dat het omstreeks 2030 jaarlijks meer dan één miljoen EV's wil verkopen.

Toyota en Lexus moeten samen omstreeks 2030 5,5 miljoen geëlektrificeerde auto's verkopen. Daarvan moeten er één miljoen helemaal niets meer uitstoten. Het betreft hier dus EV's en EV's met een brandstofcel aan boord. 2025 moet het jaar zijn waarin van elk model op zijn minst één volledig elektrische versie of een geëlektrificeerde smaak leverbaar is. Uiteindelijk wordt er dus geen enkel model meer ontwikkeld waar geen geëlektrificeerde versie van komt.

Vroeg in de op stapel staande 'jaren 20' wil Toyota in totaal tien EV's in zijn line-up hebben, auto's die aanvankelijk eerst in China leverbaar worden, maar later ook in andere markten op de prijslijsten komen te staan. In deze jaren wordt het aantal modellen met een brandstofcel aan boord ook uitgebreid. Momenteel kennen we van Toyota alleen de Mirai met een dergelijke aandrijflijn.

Op hybridegebied kunnen we de inmiddels bekende aandrijflijn van de Prius in meerdere modellen verwachten. Daarnaast komt Toyota met een krachtiger variant van die hybride configuratie. Plug-ins worden niet vergeten, het aanbod van auto's met een stekker én een verbrandingsmotor moet de komende jaren ook toenemen. Toyota meldt tevens dat het tussen 2020 en 2022 een nieuwe generatie batterijen presenteert, die samen met Panasonic is ontwikkeld. Daarnaast richt Toyota zich op het opzetten van een infrastructuur waarbij batterijen kunnen worden hergebruikt en ook het opzetten van een laadpaalinfrastructuur heeft de aandacht van de Japanners.