Feestneus leverbaar vanaf € 20.695 Toyota Yaris Y20 geprijsd

Tijdens de salon van Parijs stelde Toyota een nieuwe Y20-uitvoering van de Yaris aan de wereld voor, een feestelijke editie waarvan AutoWeek nu als eerste kan melden welke bedragen Toyota er voor wil ontvangen.

Toyota viert de twintigste verjaardag van de Yaris onder meer met de introductie van de Y20-uitvoering. Hij kost vanaf € 20.695.

Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de vijfdeursversie van de Yaris overhandigd, een versie met de 72 pk sterke 1.0, de basismotor, onder de kap. Schakelen gaat in dat geval met een handgeschakelde vijfbak. Liever de 111 pk sterke 1.5 VVT-i onder de kap? Maak dan € 22.695 naar Toyota over.

Toyota vraagt € 23.795 voor de Yaris Hybrid Y20, de variant met een 75 pk sterke 1.5 onder de kap die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 100 pk. Dan is er de speciale Y20 Gold Edition, een extra volgeladen Yaris, die alleen leverbaar is in combinatie met de hybride aandrijflijn. Toyota vraagt er € 24.990 voor.

Van de Y20 Gold Edition komen op de internationale markt 1.998 stuks beschikbaar; 200 daarvan vinden hun weg naar Nederland. Deze versie is te herkennen aan zijn donkergrijze dak en aan de goudgeel gespoten koets. Die kleur is een verwijzing naar het kenmerkende lakje waarin de oer-Yaris 20 jaar geleden debuteerde. Toyota kleedt de auto verder aan met Y20-badges en vouwt speciale bekleding om de stoelen. De reguliere Y20-versies, dus de niet-Gold Editions, komen zowel in een enkele kleur als in Bi-Tone-kleurstelling beschikbaar.

De Y20's zijn te herkennen aan in donkergrijs uitgevoerde wielen, zijspiegelkappen en grille en aan de mistlampomlijstingen met chroomringen. Een haaienvinantenne is standaard en hetzelfde geldt voor privacy glass én een Y20-badge op de bilpartij. De Yaris Y20 krijgt verder de beschikking over het Toyota Touch 2 Go-systeem én over Smart Entry. Vanbinnen keert de donkergrijze kleur terug op de middenconsole en het stuur én zien we het terug op nieuwe interieurbekleding met een ruitpatroon. Meer aanpassingen? Jawel: chroomkleurige omlijstingen rond de ventilatieroosters, luidsprekers en klokken, en ook de pookknop is in die stijl uitgevoerd.