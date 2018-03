Nieuwe start, nieuwe naam Toyota Yaris Sedan gefacelift

In de Verenigde Staten voert Toyota al sinds 2012 een eigen versie van de Mazda 2 sedan. Die auto is nu gefacelift en krijgt voor de tweede keer een andere naam. Maak kennis met de Yaris Sedan!

De Mazda 2 van Toyota begon z'n leven als Scion iA, het kleinste model van wat het hippe jongerenmerk van Toyota had moeten zijn. Dat merk verdween in 2016 van de markt, waarna de iA verderging als 'Toyota Yaris iA'. Behalve het vervangen van de Scion-logo's voor Toyota-beeldmerken veranderde er destijds weinig aan de auto.

Ook nu zijn de wijzigingen verre van ingrijpend. Toyota haalt de verwijzing naar Scion definitief uit de naam en noemt z'n kleintje nu simpelweg 'Yaris Sedan'. Het model staat in de VS naast de vijfdeurs Yaris, die wel echt een Yaris is, in de prijslijst. Binnen- en buitenkant zijn nog steeds overduidelijk afkomstig van Mazda, alleen het front is wezenlijk anders. Voor modeljaar 2019 krijgt de kleine sedan een nieuwe grille, wat meer chroom en anders ingedeelde lichtunits. Bovendien moderniseren de Amerikaanse Japanners de standaarduitrusting, waarmee onder meer een hele batterij veiligheidsvoorzieningen standaard aanwezig is. Ook zijn er nieuwe kleuren en bekledingsmaterialen. De Yaris Sedan staat vanaf de herfst bij de Amerikaanse dealers.

Hoewel de Yaris Sedan voortvloeit uit een samenwerking tussen twee Japanse autofabrikanten, wordt de auto niet in Azië gebouwd. Het model loopt in Mazda's Mexicaanse fabriek van de band. De auto is in de VS en Canada de enige versie van de Mazda 2 op de prijslijst. In Mexico is de Mazda-versie wel leverbaar, maar alleen als hatchback. Als Mazda is de 2 Sedan onder meer verkrijgbaar in Israël, onder de naam Mazda 2 Demio.