Slideshow

Toyota Yaris als Design Sport Sportieve uitstraling voor Yaris-gamma

Wwie graag een Yaris met sportieve uitstraling wil, maar niet direct voor de verbluffend heftige GRMN wil gaan, kan voortaan bij Toyota terecht voor een nieuwe uitvoering: de Design Sport.

Toyota levert de nieuwe Design Sport gedoopte uitvoering namelijk op het complete vijfdeurs Yaris-gamma. Dat betekent dat niet alleen de Yaris met 69 pk sterke 1.0 VVT-i of met 111 pk sterke 1.5 VVT-i onder de kap, maar ook de 100 pk sterke 1.5 Hybrid als Design Sport te krijgen zijn.

Vanbuiten is de Yaris Design Sport te herkennen aan zijn lichtmetalen 15-inchwielen, de dakspoiler en de rode accenten in onder andere het front. Led-dagrijverlichting is standaard aanwezig en ook de achterlichten en mistlampen maken gebruik van ledtechniek. De achterste zijruitjes zijn donker uitgevoerd en de compacte Toyota krijgt inzetstukken onder aan de portieren die in de kleuren zwart, rood, blauw of limegroen zijn uit te voeren. Een verchroomd uitlaateindstuk, een rode pookknop en speciale badges maken tevens deel uit van het Design Sport-feest.

De standaarduitrusting behelst onder meer het gehele Toyota Safety Sense-pakket, klimaatregeling en het multimediasysteem Toyota Touch 2.

De vanafprijs is vastgesteld op € 17.990 voor de 69 pk sterke vijfdeurs Yaris Design Sport. Voor de 111 pk sterke 1.5 Design Sport vraagt Toyota € 20.190. De 1.5 Hybrid Design Sport mag mee vanaf € 21.640. De driedeurs Yaris is niet in deze nieuwe smaak te krijgen, een auto die overigens ook niet als Hybrid leverbaar is.

Toyota Free Hybrid: hybride Toyota Yaris zonder meerprijs

Toyota biedt consumenten tijdelijk de mogelijkheid een extra zuinige hybride Toyota Yaris te rijden voor de prijs van een benzineversie. De actie maakt deel uit van de 'We Choose Hybrid'-campagne van Toyota, waarmee het merk andermaal het vertrouwen uitspreekt in zijn hybride-technologie. Het Toyota concern verkocht al meer dan 11 miljoen hybride auto's wereldwijd.