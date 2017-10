Slideshow

Toyota wil revolutionaire EV-accu Levensduur groot struikelblok

Toyota beschikt op dit moment nog niet over volledig elektrische auto’s, de waterstof-Mirai daargelaten. Als daar in de toekomst verandering in komt, wil het merk meteen met een doorbraak op accu-gebied komen.

Toyota heeft lange tijd ingezet op Hybride-techniek, en bepaald niet zonder succes. Nu de markt toch vraagt om volledig elektrische auto's, is het merk hard bezig om zo'n model te ontwikkelen, onder meer in samenwerking met Mazda. Volgens persbureau Reuters zijn de Japanners echter niet tevreden met een auto die evenveel kan als de concurrentie en daarom wil het met een revolutionaire accu op de markt komen. Tijdens de Tokyo Motor Show zou Toyota's bestuursvoorzitter Takeshi Uchiyamada hebben gezegd dat er op dit moment wordt gekeken naar verschillende technieken voor toekomstige EV-batterijen.

Eén ervan is die van de 'solid-state-battery', een accu die in plaats van vloeibaar elektrolyt een vaste materie gebruikt. Als grootste struikelblok bij dit soort nieuwe technieken zou de topman de levensduur hebben genoemd. Het verdubbelen van de actieradius zou in de toekomst geen enkel probleem moeten zijn, maar het is de vraag hoe lang zo'n accu die prestaties weet vol te houden. Een exact doel zou Uchiyamada niet hebben genoemd, maar volgens Reuters wordt een levensduur van drie jaar resoluut in de categorie 'onvoldoende' geplaatst. Toyota zou in de eerste helft van de jaren 20 een doorbraak op accugebied hebben willen realiseren, al beseft het merk dat ook de concurrentie naar dit soort revoluties streeft. Eerder werd al duidelijk dat onder meer Toshiba aan een revolutionaire EV-batterij werkt. Ook NanoFlowCell ambieert z'n bijzondere accutechniek aan autofabrikanten te verkopen, maar is daar tot op heden voor zover bekend niet in geslaagd.