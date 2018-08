Op naar 3,5 miljoen per jaar 'Toyota wil productie verdrievoudigen in China'

Onlangs werd duidelijk dat Nissan grote ambities heeft voor de Chinese markt, maar als het aan Toyota ligt is er voorlopig geen sprake van inhaalacties. Het merk wil z'n Chinese productie volgens de laatste geruchten verdrievoudigen.

Die verdrievoudiging moet rond 2030 een feit zijn, stelt Automotive News op basis van informatie van insiders. Daarmee zouden er rond dat jaar jaarlijks 3,5 miljoen in plaats van de huidige 1,16 miljoen Toyota-producten van Chinese productielijnen moeten lopen, terwijl tegelijkertijd de export naar China een stevige boost moet krijgen. Met 1,3 miljoen jaarlijkse verkopen in China moet Toyota op dit moment onder meer Volkswagen en GM voor zich dulden, terwijl Nissan net achter Toyota blijft steken. Dat merk heeft ook grootse plannen, maar zet z'n ambities vooralsnog vast bij 2,1 miljoen voertuigen per jaar.

Volgens Automotive News heeft Toyota met z'n hybidetechniek goede kaarten in handen om stevig te groeien op de grootste afzetmarkt ter wereld, omdat 'groen' rijden in China momenteel een belangrijk thema is. EV's worden dan ook stevig gepromoot, maar met alleen volledig elektrische voertuigen zouden de groene ambities van het Aziatische land niet haalbaar zijn. Toyota's hybrides kunnen dan een goede aanvulling zijn. Daarnaast werkt Toyota ook aan volledig elektrische modellen, onder meer een C-HR en zijn er op basis van de Corolla en Levin plug-inhybrides voorgesteld.

Dat Toyota niet alleen naar de lange termijn kijkt, bewees het merk begin dit jaar. Na het afsluiten van 2017 sprak het merk de ambitie uit om in 2018 negen procent meer auto's te verkopen in China en daarmee op in totaal 1,4 miljoen uit te komen. Onder meer de beperkte productiecapaciteit werd toen als belemmering genoemd en het is precies dat probleem waar de Japanners nu kennelijk mee aan de slag gaan. Overigens heeft Toyota volgens Carsalesbase.com in de eerste helft van 2018 767.323 auto's verkocht in China, waarmee het merk mooi op koers ligt om de doelstelling voor dit jaar ruimschoots te halen.