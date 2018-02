Slideshow

Toyota wil flink groeien in China Plus 9 procent in 2018

Toyota heeft het niet altijd gemakkelijk gehad op de grootste afzetmarkt voor auto’s ter wereld, maar nu heeft het bedrijf zichzelf toch een ambitieuze verkoopdoelstelling voor China opgelegd.

In 2018 willen de Japanners namelijk 9 procent meer afzetten op de Chinese markt dan in 2017. Dat betekent dat er rond oud en nieuw 1,4 miljoen auto's moeten zijn verkocht, zo meldt persbureau Reuters op basis van informatie van insiders. Volgens diezelfde insiders is Toyota zich ervan bewust dat dit een behoorlijk ambitieuze doelstelling is en is het getal 1,4 miljoen geen 'drempelwaarde' die het bedrijf wil halen. De bronnen zien deze hoeveelheid eerder als een goede motivatie.

Om het doel te halen, trekt Toyota dit jaar een aantal nieuwe SUV's (hoe kan het ook anders) uit de kast. Eén daarvan is de C-HR, een auto die op dit moment nog niet in het enorme aanbod van Toyota in China te vinden is, maar elders veel kopers weet te verleiden. Het halen van de doelstelling wordt naar verluidt dan ook niet zozeer bemoeilijkt door een beperking in de vraag, maar vooral door een beperkte productiecapaciteit voor China. Als dat issue er niet was, zouden Toyota en Lexus volgens sommigen zelfs 1,5 miljoen auto's kunnen verkopen in dat land.

De Chinese markt is voor Japanse merken niet altijd eenvoudig. Zo moest Toyota in 2013 nog inbinden vanwege een ruzie tussen China en Japan over een aantal onbewoonde eilanden.