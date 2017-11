Slideshow

Toyota warmt op voor komst FT-AC Concept Onthulling in Los Angeles

Toyota heeft een eerste afbeelding getoond van de concept-car die het merk klaar heeft staan voor de Los Angeles Auto Show.

Het nieuwe studiemodel dat Toyota stilletjes heeft klaargestoomd voor de LA Auto Show is FT-AC gedoopt. Geheel volgens Toyota-traditie staan de eerste twee letters van zijn naam voor Future Toyota. In dit geval staat het tweede deel van de naam voor Adventure Concept.

Toyota houdt de lippen nog stijf op elkaar over het model, het enige dat het merk kwijt wil is dat het studiemodel over "[...] alle ingrediënten voor je volgende avontuur" beschikt. Het front dat de wereld in tuurt, lijkt in ieder geval te behoren bij een SUV met avontuurlijke aankleding. Aan de zijkanten lijken behoorlijke wielkastverbreders geplaatst te zijn en op het dak en in de bumper is led-verlichting aangebracht.

Eerder dit jaar liet Toyota in New York al de FT-4X Concept zien, een auto waarvan die mogelijk zinspeelt op komst van een spiritueel opvolger voor de FJ Cruiser. Of deze nieuwe concept-car een volgende stap is in dat avontuur, valt nog te bezien. 30 november weten we meer.