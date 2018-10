Engelse Toyota-productie in gevaar? Toyota waarschuwt voor gevolgen harde Brexit

Toyota vreest de gevolgen van een zogeheten harde Brexit. Het bedrijf, één van 's werelds grootste autobedrijven, genereert wekelijks zo'n 60 miljoen pond (67,6 miljoen euro) aan omzet in het Verenigd Koninkrijk. Een vertrek uit de Europese Unie zonder nieuwe handelsafspraken dreigt die inkomstenstroom te verstoren, waarschuwt Europa-directeur Johan van Zyl.

"We maken zeshonderd auto's per dag, vijf dagen per week in het Verenigd Koninkrijk. Met zo'n 20.000 pond per auto kun je nagaan hoeveel dat is. Als dat verstoord raakt, baart dat grote zorgen'', zei Van Zyl op de autosalon van Parijs. Hij verwacht dat een harde Brexit Toyota grote logistieke problemen oplevert.

Toyota kondigde vorig jaar nog aan flink te investeren in zijn Britse fabriek in Burnaston, waar het model Auris wordt geproduceerd. Van alle auto's die daar van de band rollen, is bijna 90 procent bestemd voor de Europese Unie. Het Japanse concern maakt ook motoren in de plaats Deeside in Wales.