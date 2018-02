Slideshow

Toyota viert feest met Hilux Fifty 50 jaar Hilux

Toyota viert het gegeven dat de Hilux dit jaar zijn vijftigste kaarsje uitblaast met de Hilux Fifty, een feestelijke editie die behoorlijk ruim in zijn spullen zit.

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de eerste generatie Hilux om de hoek kwam kijken en Toyota wil dat heuglijke feit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het introduceert de Hilux Fifty, een variant die volgestopt is met extraatjes. Vanbuiten is de pick-up te herkennen aan zijn bi-tone black gekleurde 18-inchwielen, waar Toyota banden in de maat 265/60R18 omheen heeft gevouwen. Verder kenmerken aluminium treeplanken, chroomkleurige versiering rond de mistlampen, een pushbar met een skidplate en een kunststof laag in en rond de laadbak van dit feestelijke werkpaard. Die laadbak is overigens voorzien van een afsluitbare toneau-afdekking waar een spoilertje in is verwerkt. Deze klep is uitgevoerd in carrosseriekleur.

Vanbinnen monteert Toyota zwartkleurige leren bekleding en op veiligheidsgebied profiteert de Hilux Fifty van Toyota's Safety Sense-pakket. Verder is de standaarduitrusting identiek aan die van de Hilux Professional en dat betekent dat cruisecontrol en een uitgebreid infotainmentsysteem van de partij zijn.

Toyota levert de Hilux Fifty als Xtra Cabine Van, Dubbele Cabine Van en als Dubbele Cabine. In alle gevallen ligt de 150 pk en 400 Nm sterke D4-D-dieselmotor onder de kap. Toyota stelt 50 exemplaren beschikbaar.

De Hilux Fifty is vanaf 1 februari te bestellen bij elke Toyota-dealer. Hij is er in een beperkte oplage van 50 stuks.

Hilux-wortels

Het is 1968 als Toyota de oer-Hilux op de markt brengt, een bescheiden pick-up die onder andere als opvolger diende van de van hatchbacks afgeleide pick-ups die Toyota daarvoor op de menukaart had staan. Deze eerste generatie Hilux, hoewel zijn naam anders deed vermoeden ook destijds een niet bepaald rijk uitgeruste auto, had overigens een basis in de Japanse fabrikant Hino Motors. Hino Motors bouwde tussen 1961 en 1966 zijn eerste generatie pick-ups, de Briska, een auto die op zijn beurt was gebaseerd de Contessa, een op Renaults 4CV gebaseerde sedan. De tweede generatie van de Briska was een technisch doorontwikkelde variant van de eerste en in zijn laatste levensjaren - Toyota en Hino Motors gingen een samenwerking aan - ging de Briska als Toyota Briska door het leven. Hino Motors werd vervolgens aangehaakt om de eerste échte Hilux te ontwikkelen. De Hilux die je momenteel bij Toyota praktisch overal ter wereld op de bestellijst tegenkomt, is de achtste generatie, die in 2015 op de markt werd gebracht.