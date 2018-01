Slideshow

Toyota vernieuwt Avalon Camry-broer ook op TNGA-basis

Na een korte teasercampagne heeft Toyota de nieuwe, vijfde generatie van zijn Avalon gepresenteerd.

In Nederland is de Toyota Avalon geen bekende verschijning. De Avalon die momenteel de Noord-Amerikaanse showrooms staat, is de gefacelifte versie van de vierde generatie. De net geen vijf meter lange Avalon is de grootste sedan die Toyota in de Verenigde Staten aanbiedt. Het model staat logischerwijs boven de Camry op de ladder des aanziens. De uitgaande generatie, die ook als basis dient voor de Lexus ES, verscheen in 2012 op de markt en is te vergelijken met auto's als de Nissan Maxima. In Detroit staat deze volledig nieuwe generatie.

Bij de generatiewissel van de Camry paste Toyota een scherpere, spannendere designtaal toe. Datzelfde doet Toyota nu met diens grotere broer. Opvallend is de doorlopende led-lichtbalk aan de achterzijde. Net als de al genoemde Camry staat ook de 4,98 meter (+1,8 cm) lange Avalon op Toyota's modulaire TNGA-platform, een basis die verder door de C-HR en de op stapel staande nieuwe Auris gebruikt gaat worden. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,87 meter, ruim 5 centimeter meer dan voorheen. Dankzij een adaptief onderstel moet de auto diverse karakters kennen.

In het vooronder ligt een 3,5-liter grote V6, al levert Toyota ook een hybrideversie. De V6 levert ruim 300 pk en 362 Nm. Het blok is gekoppeld aan een achttrapsautomaat die de zestrapsautomaat in de uitgaande Avalon vervangt. De aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter grote viercilinder benzinemotor die ondersteuning krijgt van een elektromotor. Toyota meldt dat de aandrijflijn krachtiger en zuiniger is dan voorheen, maar meldt nog geen specificaties. De uitgaande Avalon Hybrid verbruikt zo'n 6 l/100 km.



In het nieuwe, van hout en/of aluminium voorziene interieur gaat de boel er spannender aan toe dan voorheen. Uiteraard herziet Toyota de infotainment. Het nieuwe systeem, gekoppeld aan een 9-inch groot touchscreen, kan uiteraard overweg met zaken als Apple CarPlay. Toyota belooft dat het in de Avalon stiller dan ooit is dankzij grondig herziene geluidsisolatie. Zaken als adaptieve cruise control, lane-assist, automatisch grootlicht, een noodremsysteem en dodehoekdetectie zijn standaard.