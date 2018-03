Slideshow

Toyota teast nieuwe RAV4 Geheel nieuw model in New York!

Toyota presenteert op de autoshow van New York later deze maand een geheel nieuwe RAV4. Het eerste ‘lekkermakertje’ is inmiddels binnen!

We zijn nog maar nauwelijks bekomen van al het Toyota-nieuws van de Autosalon van Genève, waar onder meer een volledig nieuwe Auris schitterde. Toyota kan de New York International Auto Show natuurlijk niet links laten liggen en heeft die beurs uitverkoren voor de presentatie van een geheel nieuwe RAV4. De vijfde generatie van Toyota's middenklasse SUV is op de bovenstaande afbeelding al te zien, maar veel wijzer worden we daar nog niet van. Verwacht een auto die qua design veel overeenkomsten vertoont met de nieuwe Auris. Ook de sterkste hybride aandrijflijn van die auto, die met 180 pk, lijkt een voor de hand liggende kandidaat voor de RAV4. De huidige RAV4 is levert als hybride 190 pk, maar de 180 pk sterke versie is nieuw en daarmee nog efficiënter.

De huidige RAV4 verscheen in 2013 en kreeg in 2015 een grondige facelift. De auto is op de Amerikaanse markt van onschatbare waarde voor Toyota. Het model steeg in 2017 van de achtste naar de vierde plaats op de verkoopranglijsten en ging maar liefst 375.052 keer over de Amerikaanse toonbank. De RAV4 is daarmee de populairste auto - als de pick-up-trucks buiten beschouwing worden gelaten - en neemt die titel over van de Toyota Camry.