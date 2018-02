Slideshow

Toyota teast nieuwe Auris In Genève gaat het doek eraf!

Toyota laat vast een glimp van de nieuwe Auris zien. Op de Autosalon van Genève wordt de derde generatie van Toyota’s compacte middenklasser onthuld.

In tegenstelling tot de Yaris, die in z'n meest recente vorm een heftig aangepakte versie van het voorgaande model is, is de nieuwe Auris volgens Toyota volledig nieuw. Dat is goed te zien op de teaserfoto enop de eerdere spionagebeelden. Waar de tweede Auris al aanzienljik scherper oogde dan z'n wel erg bolle voorganger, doet de derde generatie er nog een schepje bovenop. Bovendien zijn er de nodige C-HR-elementen, vooral in de vorm van langgerekte ledverlichting en een tweekleurige koets; die laatste blijft ongetwijfeld voorbehouden aan duurdere versies.

Toyota gaat uiteraard nog erg zorgvuldig met informatie om, maar meldt wel dat de Auris de bechikking krijgt over een nieuwe hybride aandrijflijn met een 2,0-liter motor. Toyota's huidige hybride-aandrijflijn in dit segment, waarvan de laatste variant in de Prius huist, beschikt over een 1,8-liter benzinemotor.

De eerste generatie van de Toyota Auris verscheen in 2006 en verving destijds de hatchback-versie van de Corolla. Met het verdwijnen van de vierdeurs Corolla in 2010 kwam er in Nederland een einde aan de tamelijk iconische modelnaam 'Corolla'. De eerste Auris was er alleen als hatchback en kreeg bij z'n facelift van 2009 de hybridetechniek van de Prius aangemeten. De hybrideversie van de tweede generatie wist echter pas echt de aandacht van de Nederlandse koper te trekken, want die auto viel met z'n neus recht in de bijtellingsboter. Bovendien was de auto er als TS-stationwagen, wat een totaalpakket opleverde met een lage bijtelling, een dito brandstofverbruik, een standaard automaat en veel praktisch gebruiksgemak. Bijzonder interessant voor veel (zakelijke) kopers, dus. De nieuwe Auris moet het zonder bijtellingsvoordeel doen, maar toch zal de hybrideversie in Nederland, mede dankzij de lagere bpm, veruit de populairste variant zijn.

Genève

Met de nieuwe Auris heeft Toyota er weer een aandachtstrekker bij op de Autosalon van Genève, waar het merk zich toch al niet makkelijk vanaf maakt. Zo debuteert er de langverwachte nieuwe Supra en maakt (geheel aan de andere kant van het spectrum) een gefacelifte Aygo z'n opwachting. Daarnaast belooft Toyota onder meer de autonome en elektrische Concept-i mee te nemen. Kunstmatige intelligentie speelt de hoofdrol bij deze auto. Dat Toyota nog steeds in waterstof gelooft, bewijst het merk onder meer door de Comfort Ride Concept ook in Genève te laten zien.