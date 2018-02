Slideshow

Toyota Supra keert definitief terug! Nieuwe generatie debuteert in Genève

Geweldig nieuws voor liefhebbers van de Toyota Supra. Het is namelijk definitief: de Supra keert terug en het is de Autosalon van Genève waar we de auto het eerst kunnen zien.

Toyota laat door middel van een teaser weten dat het begin maart tijdens de Zwitserse beurs een volledig nieuwe Supra presenteert. "Op de Autosalon van Genève 2018 maakt Toyota's meest iconische sportwagen een glorieuze comeback", schrijft Toyota. Wel debuteert de auto aanvankelijk als raceversie en dat verklaart natuurlijk ook de immense achterspoiler die we zien.

Al sinds het verdwijnen van de laatste generatie Supra in 2002 duiken om de haverklap geluiden op over de terugkeer van het model. In 2007 was het Toyota zelf dat met de FT-HS Concept een vooruitblik gaf op een nieuwe sportcoupé, die in 2009 op de markt zou komen. Dat is nooit realiteit geworden. In een recenter verleden, in 2014, schoof Toyota de FT-1 naar voren, opnieuw een voorbode van een coupé. Ditmaal was het een studiemodel dat een realistischer beeld gaf van de een nieuwe Supra.

Over technische details kunnen we eigenlijk alleen nog speculeren. We weten wel dat de nieuwe Supra in samenwerking met BMW is ontwikkeld. De Duitse fabrikant maakt op zijn beurt van het model een opvolger voor de Z4, die weer Z4 gaat heten. Eerder lekte al een brochure uit en daarin zou te lezen zijn dat er een 2,0-liter turbomotor met 192 pk en een 340 pk sterke 3,0-liter zescilinder in de neus komen te liggen. We wachten ietwat nerveus af.

Supra

Het is 1993 als Toyota de voorlopig laatste generatie Supra naar voren schuift, een sportcoupé (ook als targa) die in de jaren negentig samen met auto's als de Mitsubishi 3000GT, Honda NSX en Mazda RX-7 Japan als supercarland vertegenwoordigde. In 2002 viel het doek voor de Supra en sindsdien duiken om de zoveel tijd geruchten op over de terugkeer van de modelserie.