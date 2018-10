Interieur in beeld Toyota Supra duikt op in racetrim

Volgend jaar brengt Toyota de nieuwe Supra op de markt, een auto waarvan de komst al jaren geleden werd aangekondigd. Een aangepaste versie van die auto is gesnapt bij de Nürburgring.

De wereld wacht gespannen op de komst van de definitieve nieuwe Supra, generatie 'A90', die samen met BMW is ontwikkeld. Toyota is tijdens een evenement op de Nüburgring-Nordschleife in racekostuum gesnapt.

Toyota heeft de Supra afgelopen weekend ingezet als een prototype in de SP8T-klasse. Het gaat hier niet om een Supra in GT3- of GT4-trim, maar om een productieauto die is aangepast voor het circuit. Het is bekend dat de Supra hardware van BMW gebruikt, die vervolgens door Toyota zelf is doorontwikkeld en aangepast. In het deels zichtbare interieur zien we dat de bedieningselementen van onder andere de klimaatregeling en ook de keuzehendel voor de automatische ZF-achttrapsautomaat duidelijk afkomstig zijn van BMW.

We verwachten de nieuwe Supra volgend jaar op de markt. Een publieksdebuut staat voor begin volgend jaar gepland.