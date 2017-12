Slideshow

Toyota schrapt diesel Nederland kiest Hybride

Voor de Nederlandse markt neemt Toyota bij drie modellen afscheid van de dieselmotoren. Vanaf nu is een nieuwe Auris, Avensis en Rav4 alleen nog als benzine of hybride te verkrijgen.

Waar de Auris en Avensis eerder nog een 1,6-liter diesel tot hun beschikking hadden en voor de Rav4 nog een 2.0 dieselmotor beschikbaar was, neemt Toyota in Nederland nu afscheid van deze motoren. Het merk laat weten dat er in ons land er meer vraag is naar de benzine- en hybrideversies waardoor de diesels nu verdwijnen bij de modellen. Wie toch nog verknocht is aan de diesels van Toyota kan in Nederland nog terecht bij de Land Cruiser en Pro-Ace.

De Auris is nu nog leverbaar met een 1.3-benzinemotor en de1.2 turboversie of de 1.8 hybride. Bij de Avensis blijven de 1.6, 1.8 en (alleen voor de Touring Sports) 2.0 benzinemotoren over. Een Rav4 is nog te bestellen met een 2,0-liter benzinemotor of 2.6 hybride, al dan niet met vierwielaandrijving.