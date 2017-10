Slideshow

Toyota ProAce nu ook als Truck Hoveniers opgelet

Toyota voegt een nieuwe variant aan het ProAce-gamma toe: de Truck, een variant met een open laadbak.

Toyota's ProAce is al in diverse lengtematen te krijgen en het aanbod wordt nu uitgebreid met de ProAce Truck, een variant met een volledig open laadbak. De laadbak van de praktisch ingestelde ProAce meet 2,43 meter in de lengte, is 1,88 meter breed en 40 centimeter hoog. Zowel de zijborden als de 'achterklep' zijn weg te klappen, iets wat het inladen natuurlijk vergemakkelijkt. Onder de laadbak zijn opbergbakken geplaatst om zaken als schoppen of harken een plekje te kunnen geven.

Het maximum laadvermogen varieert, afhankelijk van de gekozen krachtbron, van 1.017 tot 1.192 kilo. Toyota levert de ProAce Truck met een 95 pk sterke 1.6 D-4D dieselmotor én een 122 pk sterke 2.0 D4-D. De bestellijst wordt overzichtelijk gehouden door de keuzemogelijkheden te beperken tot twee uitrustingsniveuas: Comfort en Cool Comfort. De Comfort beschikt standaard over drie zitplaatsen, cruisecontrol en elektrisch bedienbare ramen. De Cool Comfort voegt daar zaken als airco, een Bluetooth-radio en een extra opbergvak voor onder de bijrijdersbank aan toe. Liever een elektrisch bedienbare kipbak? Ook daarvoor kun je bij Toyota aankloppen.

Bestellen kan per direct. De eerste exemplaren worden in november geleverd. De vanafprijs is vastgesteld op € 23.395. Let wel, dat is exclusief btw en bpm.