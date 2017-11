Slideshow

Toyota presenteert tweede generatie Safety Sense Pakket veiligheidsmaatregelen vernieuwd

Toyota presenteert in de VS een nieuwe versie van Safety Sense, het pakket veiligheidsvoorzieningen dat op steeds meer modellen standaard aanwezig is. De tweede generatie van Safety Sense wordt wereldwijd beschikbaar.

Safety Sense is de naam die Toyota gebruikt voor elektrische beschermengelen en hulpmiddelen die de veiligheid bevorderen. Een automatisch noodremsysteem, adaptieve cruise control en een rijstrookhulp hoorden al bij het pakket, dat onder meer standaard aanwezig is op de C-HR. Generatie twee voegt Lane Tracing Assist toe. Daardoor wordt een bestuurder niet alleen gecorrigeerd als de rijstrook onbedoeld wordt verlaten, maar houdt de auto zichzelf bovendien actief in het midden van de rijstrook. Ook Road Sign Assist, waarbij een camera de verkeersborden langs de weg signaleert en weergeeft op het dashboard, hoort er vanaf nu helemaal bij.

Daarnaast zijn verschillende reeds bestaande systemen, zoals het Pre-Collision System, aangescherpt. Daardoor is de adaptieve cruise control nu in sommige gevallen van de 'Full-Speed-soort', wat betekent dat de auto volledig tot stilstand kan komen om daarna weer op te trekken naar de ingestelde snelheid. Dit kan uiteraard niet in combinatie met een handbak.