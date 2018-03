Slideshow

Toyota presenteert Prius Flexi-Fuel in Brazilië Hybride op ethanol

Toyota presenteert in Sao Paulo vandaag een Prius die op alternatieve brandstoffen kan rijden. Het merk stelt dat de bijzondere Prius de eerste hybride in z’n soort is.

De auto is vooralsnog een prototype en gaat door het leven als Hybrid Flexi-Fuel Vehicle, kortweg Hybrid FFV. De Prius kan behalve op benzine onder meer op ethanol rijden en behoudt daarnaast natuurlijk het elektrische deel van z'n aandrijflijn. Dat de Prius op ethanol in Brazilië wordt gepresenteerd, is natuurlijk geen toeval: alcohol is daar een populaire brandstof. Het doel van Toyota met deze auto is dan ook om hybrides populairder te maken in het land. De Prius zou fors minder CO2 uitstoten dan andere auto's op bio-ethanol en een bijzonder milieuvriendelijk pakket vormen met die plantaardige en volledig hernieuwbare brandstof.

Toyota's plannen met wat nu al 'de schoonste hybride ter wereld' wordt genoemd, zijn serieus. Voordat de FFV in de Braziliaanse showrooms verschijnt, wil het merk echter nog de nodige testkilometers maken met het prototype om te kijken of de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de auto op het gewenste niveau zijn.