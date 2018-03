Slideshow

Toyota presenteert nieuwe techniek Nieuwe motor, nieuwe transmissie

In de ontwikkelingskamers van Toyota zijn de Japanners de afgelopen periode druk geweest met een nieuwe viercilinder benzinemotor. De krachtbron is nu samen met een nieuwe transmissie gepresenteerd.

Toyota rolt zijn TNGA-basis over steeds meer modellen uit en het is die modulaire basis, onder andere te vinden onder de C-HR, Prius, Camry en straks de nieuwe Auris, die nu kennismaakt met een nieuwe 2,0-liter viercilinder benzinemotor. Toyota hangt het DFE-label aan het blok, een lettercombinatie die staat voor Dynamic Force Engine. De kracht van de nieuwe motor zit hem in de efficiëntie. Volgens de Japanners ligt de thermische efficiëntie op 40 procent, een ongekend hoog percentage voor een 2.0. Als het blok deel uitmaakt van een hybride aandrijflijn stijgt de thermische efficiëntie met nog eens 1 procent. De krachtbron is 169 pk sterk.

Daarnaast presenteert Toyota een nieuwe transmissie, de Direct Shift-CVT. Deze CVT-transmissie beschikt over een speciale versnelling voor het maken van de eerste meters. Volgens Toyota zorgt die extra tandwieloverbrenging bij lage snelheden voor een soepeler en efficiënter werkende CVT. In combinatie met andere aanpassingen aan de CVT-transmissie kan daardoor het brandstofverbruik met 6 procent omlaag worden gebracht.

Verder presenteert Toyota een volledig nieuwe handgeschakelde zesbak, een transmissie die 2 centimeter kleiner en bijna 7 kilo lichter is dan zijn voorganger. Slimme software houdt het toerental op niveau tijdens het schakelen. Toyota zegt bovenstaande nieuwe techniek in diverse TNGA-modellen toe te gaan passen. De 2.0 moet in elk geval al in de Auris komen te liggen. Tijdens de Autosalon van Geneve maken we van dichtbij kennis met die nieuwe Toyota.