Slideshow

Toyota presenteert nieuwe Rush Terios-broer voor Indonesië

Vorige week schoof Daihatsu een volledig nieuwe Terios naar voren. Zoals verwacht mag ook Toyota weer zijn beeldmerken op dat model plakken.

Astra Daihatsu Motor Company, de Indonesische tak van Daihatsu, presenteerde vorige week de eerste volledig nieuwe Terios in elf jaar tijd. De nieuwe Terios, nu standaard een zevenzitter, is in elk opzicht groter dan ooit en dus is het logisch dat Toyota niet lang wacht om zijn versie van het model, de Rush, in het nieuwe Terios-pak te hijsen.

De nieuwe Rush is in nagenoeg elk opzicht identiek aan zijn Daihatsu-broer. De grille en bumper zijn bij de versie van Toyota net even anders vormgegeven.

Op technisch vlak is de Rush gelijk aan zijn de Terios. Ook hier vinden we dus een 1,5-liter viercilinder, die zijn 105 pk en 140 Nm via een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat op de weg brengt. Toyota's Rush is in Indonesië iets prijziger dan de Terios. De Toyota onderscheidt zich overigens nog wel met een sportief aangeklede TRD-versie.