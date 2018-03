Slideshow

Toyota presenteert GR Supra Racing Concept Spannende Supra-voorbode

In Zwitserland maken we kennis met de GR Supra Racing Concept, een concept-car van een circuitracer die een nauwkeurige vooruitblik geeft op de op stapel staande nieuwe Supra!

De GR Supra Racing Concept wordt door Toyota getypeerd als een compacte, achterwielaangedreven coupé. De GR Supra Racing Concept, zijn naam geeft het al weg, is maar liefst door Toyota Gazoo Racing ontwikkeld. Het getal 90 op de portieren is een verwijzing naar de codenaam van de Supra. Zaken als de motorkap, achterbumper, sideskirts, achtervleugel, diffuser en spiegelkappen zijn vervaardigd uit lichtgewicht composiet. De voorruiten en de zijruiten zijn van kunststof om de gewichtsreductie te completeren. Het interieur is in deze racer natuurlijk helemaal gericht op circuitgebruik. Kuipstoelen, een veiligheidskooi en een uitneembaar stuurwiel ontbreken dan ook niet. Over welke motor de uiteindelijke straatversie precies gaat aandrijven, houdt Toyota de lippen nog stijf op elkaar.

Het is 1993 als Toyota de voorlopig laatste generatie Supra naar voren schuift, een sportcoupé (ook als targa) die in de jaren negentig samen met auto's als de Mitsubishi 3000GT, Honda NSX en Mazda RX-7 Japan als supercarland vertegenwoordigt. In 2002 valt het doek voor de Supra en nadien duiken om de haverklap geruchten op over de terugkeer van het model. Iets wat nu écht werkelijkheid wordt.