Toyota maakt eind aan productie Australië Hoge productiekosten nekken Toyo-productie

Toyota heeft vandaag de poorten van zijn fabriek in Australië officieel gesloten. In 2014 kondigde Toyota dit treurige feit al aan.

Het gaat niet bepaald lekker met de Australische autoproductie. In 2014 liet Toyota weten dat het een punt zette achter zijn productie Down Underen een jaar eerder was het Ford dat liet weten dat het na 91 jaar geen auto's meer zou bouwen in het land. Mitsubishi vertrok al in 2008 en ook Holden trekt eind dit jaar de stekker uit zijn Australische productie. De producenten hebben er last van torenhoge productiekosten en een teruglopende vraag.

Toyota bedankt zijn werknemers uitgebreid, en daar had het natuurlijk alle redenen toe. Toyota was de laatste 14 jaar de best verkopende autofabrikant in het land. Toyota laat weten dat zijn in 2014 opgerichte DRIVE-programma, waarbij het nieuwe banen zoekt voor de 2.600 werknemers die het moet ontslaan, nog tot medio volgend jaar loopt. Belangrijk gegeven hierbij: Toyota houdt 1.300 werknemers aan. Het merk blijft namelijk gewoon actief in Australië, enkel de productie is er gestopt.

In 1963 startte Toyota met de productie van de Tiara in Australië. Het land was daarmee het eerste land buiten Japan waar Toyota's gebouwd werden. In 1966 verscheepte Toyota voor het eerst Corolla's en Australië was de eerste bestemming voor deze uiteindelijk mateloos populaire modelserie. In 2007 produceerde Toyota een recordaantal van 148.931 auto's in Australië. Een groot deel van de lokaal gebouwde auto's was overigens ook voor export bestemd. In totaal zijn bijvoorbeeld 1.245.914 auto's naar het Midden-Oosten verscheept. In totaal zijn 3.451.115 Toyota's gebouwd in Australië. De Camry was uiteindelijk goed voor maar liefst 2.168.104 stuks daarvan.