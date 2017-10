Slideshow

Toyota lanceert nieuwe Century Derde generatie sinds... 1967!

Het absolute topmodel van Toyota is de Century, een statige geweldenaar die bekendstaat om zijn relatief bescheiden en ingetogen voorkomen. Tijdens de Tokyo Motor Show maken we kennis met een volledig nieuwe generatie!

Gisteren liet Toyota zien hoe het de nieuwe vijftiende generatie Crown gaat vormgeven en vandaag verschijnt de nog grotere nieuwe Century op de digitale kanalen. Al sinds 1967 is de Century een auto bestemd voor zeer hoge functionarissen voor wie een S-klasse of 7-serie niet Japans genoeg en te excentriek is. De auto die later deze maand tijdens de Tokyo Auto Show debuteert, is overigens pas de derde generatie van het model sinds 1967!

De uitgaande Century staat bekend om de V12 die in het vooronder ligt. In de nieuwe generatie keert die helaas niet meer terug. Toyota legt een 5,0-liter V8 in het vooronder, een blok dat ook nog eens is gekoppeld aan een elektromotor. De krachtbron lijkt gerelateerd aan de V8 die in de vorige generatie LS 600h lag. Daarin leverde de achtcilinder zo'n 395 pk. De nieuwe Century meet 5,34 meter in de lengte, is 1,93 meter breed en 1,51 meter hoog. De wielbasis bedraagt een schrikbarende 3,1 meter.

Hoewel de Century relatief sober oogt, is het het absolute neusje van de zalm van Toyota. Het model beschikt over adaptieve ledkoplampen en speciale banden, die nagenoeg fluisterstil zijn op snelheid. De gehele auto moet nagenoeg trillings- en geluidsvrij zijn. Twintig luidsprekers moeten het infotainment van goede klanken voorzien en de auto wordt uitgerust met lcd-schermen. We kunnen niet wachten om de auto van dichtbij te zien.