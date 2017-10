Slideshow

Toyota JPN Taxi meldt zich voor dienst Hybride mét LPG

Het heeft wat jaartjes geduurd, maar Toyota's JPN Taxi is nu toch echt klaar om ingezet te worden als efficiënte dienstauto voor de Japanse taxichauffeurs.

Het is alweer vier jaar geleden dat Toyota de JPN Taxi Concept presenteerde, een auto die vervolgens in 2015 in een meer productierijpe vorm werd getoond. Inmiddels is de kalender van 2017 al ruim over de helft en nu is het moment eindelijk daar dat Toyota de JPN Taxi op de markt brengt.

De JPN Taxi is volgens Toyota het uithangbord van Japanse gastvrijheid. Welkom heten doet het model je natuurlijk niet, maar de taxi moet dankzij zijn schuifdeur iedereen eenvoudig in laten stappen. De auto, waarvan de achterzijde ons enigszins doet denken aan die van de tweede generatie Avensis, heeft een vlakke vloer en is rijkelijk voorzien van treklussen. De bagageruimte meet 401 liter.

De JPN Taxi wordt aangedreven door een hybride aandrijflijn waarbij de 1,5-liter grote verbrandingsmotor tevens LPG lust. Een gemiddeld verbruik van minder dan 5,0 l/100 km moet haalbaar zijn.