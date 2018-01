Slideshow

Toyota investeert in Franse fabriek Klaar voor TNGA

Toyota meldt dat het 300 miljoen euro steekt in Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), de productiefaciliteit die het merk in Frankrijk heeft.

Het geld zal worden gebruikt om de fabriek klaar te stomen voor de Toyota New Global Architecture, Toyota's modulaire basis die onder auto's als de Prius, C-HR en Camry zit. De investering heeft mede tot gevolg dat 300 werknemers met tijdelijke contracten in vaste dienst komen. Daarnaast ziet Toyota ruimte om in de toekomst 400 nieuwe werknemers aan te nemen.

De komende maanden wordt de fabriek voorzien van nieuwe productielijnen. Momenteel bouwt Toyota sinds 2011 de Yaris in Frankrijk. Het klaarstomen van de fabriek voor de TNGA-basis wijst er natuurlijk op dat er of een nieuwe Yaris, of een ander nieuw model zal worden gebouwd. De huidige Yaris stamt uit 2011 en werd zowel in 2014 als onlangs gefacelift. Een nieuw model is daarmee welkom. Ook is het mogelijk dat de nieuwe Auris, die steeds vaker zijn gezicht laat zien, in Frankrijk zal worden gebouwd.